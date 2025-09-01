Радіо Свобода Weekly: Ракети «Фламінго» з дальністю 3000 кілометрів зможуть долітати в глибокий тил Росії – експерти

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Українська ракета «Фламінго»: на що вона здатна і куди діставатиме

«З любов’ю з України» – напис на новій крилатій ракеті, яку виготовляють на секретному підприємстві всередині країни. Перші кадри ракети «Фламінго» вдалося зняти журналістам агентства Associated Press за умови, що вони не розкриватимуть місце зйомки, зауважує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії. Технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех розповіла деякі подробиці про нову зброю.

«Максимальна дальність польоту становить 3000 км, з точністю до 14 метрів ураження цілі на такій відстані. Максимальна швидкість – 900 км/год. Крейсерська швидкість може варіюватися, і я її не розкриватиму. А вантажопідйомність на цей момент становить 1150 кг. Спочатку вона була 1000 кг, але потім ми знайшли спосіб трохи її збільшити», – зауважує вона.

З такою дальністю – три тисячі кілометрів – українські ракети зможуть долітати в глибокий тил Росії, і це може суттєво вплинути на перебіг бойових дій, вважають експерти. Більше інформації тут.

Френк Собчак: За допомогою дронів «ми на порозі революції у війні»

Френк Собчак, полковник армії США у відставці та професор Військово-морського коледжу США, каже, що використання безпілотників у війні в Україні створило глухий кут, що нагадує Першу світову війну.

В інтерв’ю Радіо Свобода він прокоментував, зокрема, такі аспекти:

Чому дрони спричинили «революцію» у війні?

А що з традиційною артилерією?

Чим відрізняється стиль ведення війни Росії та НАТО?

Як на війну вплине нова українська ракета «Фламінго»?

Читайте про це за лінком

Торік Фаріон, а 30 серпня – Андрій Парубій. Чергове зухвале і показове вбивство у Львові. Версій багато

30 серпня об 11:37 у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину у Львові на вулиці Єфремова. Злочинець стріляв в громадського і політичного діяча Андрія Парубія. Здійснив вісім пострілів. Парубій помер на місці злочину.

Злочинця шукають. Правоохоронці мають «багато версій». Але про політичне замовне вбивство говорять однопартійці Андрія Парубія і чимало львів’ян.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вбивство було ретельно підготовлено. Це повторили на брифінгу і представники силових структур Львівщини. Більше інформації тут

ДЕСС подасть до суду на ліквідацію Київської митрополії УПЦ (МП) – Єленський

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) вже підготувала позов до суду про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату). Про це Радіо Свобода повідомив голова служби Віктор Єленський.

Позов – наслідок визнання Держетнополітики УПЦ (МП) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ). А визнали її такою через невиконання припису від ДЕСС. Більше про це тут

«Нам потрібні тисячі інструкторів, а їх – сотні» – інструктор з такмеду Сава Чуйков

Сава Чуйков – інструктор із тактичної медицини та домедичної допомоги, відомий своєю активною просвітницькою діяльністю та практичним підходом до навчання. Він колишній патрульний поліцейський із Харкова, який з 2017 року готує цивільних і військових до дій у надзвичайних ситуаціях.

Під час повномасштабної війни в Україні тактична медицина та домедична допомога стали навичками, що рятують життя на передовій та в тилу. Водночас українська система підготовки в цій сфері досі має суттєві прогалини – від нестачі тренерів до незадовільних умов навчання. Для більшості військових курс із такмеду викладають один раз у навчальних центрах, а більшість цивільних в Україні, навіть наближених до фронту містах, не вміє надавати першу домедичну допомогу.

В інтерв’ю Радіо Свобода Сава Чуйков розповів про ключові проблеми підготовки військових та цивільних, унікальні історії надання допомоги на фронті та зміни, яких потребує підхід до навчання з домедичної допомоги. Читайте тут

Історія Радіо Свобода у будівлях: від Мюнхена до Праги

Історія Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода почалася в 1949 році за ініціативи тодішнього керівника американської розвідки Алена Даллеса.

Перша програма – Чехословацької редакції (чеською і словацькою мовами) – вийшла в ефір 4 липня 1950 року – якраз на День Незалежності США.

Потім додались мови інших поневолених Радянським Союзом народів Центральної та Східної Європи.

З 1953 по 1959 рік радіостанція мала назву «Радіо Визволення». І перші п’ять років після створення в серпні 1954 року Української редакції її передачі виходили як «Радіо Визволення». А потім відбулося перейменування на Радіо Свобода. Читайте і дивіться за лінком

