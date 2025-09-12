ISW про зустріч Лаврова з Додіком: Росія продовжує зусилля з дестабілізації Балкан

Російська влада «продовжує зусилля з дестабілізації Балкан» і ліквідації Дейтонських угод 1995 року, заявляє Інститут дослідження війни в звіті від 11 вересня.

На думку дослідників, ці зусилля є частиною ширшої кампанії з розколу та відволікання уваги Європи. Таким чином ISW прокоментував зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із очільником Республіки Сербської, що входить до Боснії і Герцеговини, Мілорадом Додіком.

Зокрема, йдеться в звіті, Лавров заявив, що вони з Додіком зустрілися на 30-ту річницю підписання Дейтонських угод, які поклали край «агресії» НАТО в Боснії та Герцеговині під час операції альянсу 1995 року «Обдумана сила». Російський урядовець, зокрема, звинуватив Захід у «порушенні» угод, щоб отримати «неподільний контроль» над Боснією та Герцеговиною та позбавити сербів їхніх прав.

Читайте також: До МЗС Чехії викликали російського посла через дрони у Польщі

Лавров також похвалив Додіка за планування референдуму в Республіці Сербській у жовтні, заявивши, що «Захід не любить референдуми», включаючи «прозорий» референдум у окупованому Росією Криму.

ISW звернув увагу на те, що Лавров і Додік зустрілися того ж дня, коли Росія здійснила масштабне вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі, що, ймовірно, також мало на меті випробувати єдність НАТО та Європейського Союзу.

«Кремль раніше використовував свої відносини з Республікою Сербською для подальшого впливу на Балкани, сіяння розбіжностей у Європі та підриву Дейтонських угод, підтримуваних США, щоб вкинути Балкани в хаос», – вважають дослідники.

Читайте також: Пів року тому Путін зобов’язав українців в окупації «легалізуватися» до 10 вересня. Пояснюємо, що тепер

Лавров прийняв Додіка в Москві 9 вересня. Зокрема, голова російського МЗС засудив «спроби Заходу» відсторонити Додіка від влади в Республіці Сербській.

У серпні суд Боснії та Герцеговини відхилив апеляцію президента однієї з двох автономних утворень у складі країни, Республіки Сербської, Мілорада Додіка на рішення Центральної виборчої комісії щодо припинення його повноважень.

Рішення суду є остаточним і означає, що тепер упродовж 90 днів має бути оголошено дострокові вибори президента Республіки Сербської. Президент при цьому буде обраний лише на один рік – до жовтня 2026-го, коли мав закінчитися нинішній мандат Додіка.



