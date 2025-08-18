Суд підтвердив, що Додік позбавлений посади очільника Республіки Сербської

Суд Боснії та Герцеговини 18 серпня відхилив апеляцію президента однієї з двох автономних утворень у складі країни, Республіки Сербської, Мілорада Додіка на рішення Центральної виборчої комісії щодо припинення його повноважень.

Рішення суду є остаточним і означає, що тепер упродовж 90 днів має бути оголошено дострокові вибори президента Республіки Сербської. Президент при цьому буде обраний лише на один рік – до жовтня 2026-го, коли мав закінчитися нинішній мандат Додіка.

У лютому суд у Сараєві заочно засудив Додіка до одного року в’язниці та на шість років заборонив займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним у ігноруванні рішень Конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника. Ця посада передбачена укладеними в 1995 році Дейтонськими угодами про мирне врегулювання конфлікту в Боснії. За клопотанням Додіка суд замінив тюремний термін штрафом, проте рішення про заборону обіймати посади є чинним.

Додік називає судові та політичні рішення щодо себе атакою на Республіку Сербську і стверджує, що не допустить проведення дострокових виборів. Балканська служба Радіо Свобода зазначає, що автономія тепер опинилася в стані конституційної кризи, оскільки водночас із рішенням суду подав у відставку і голова уряду Республіки Сербської. Незрозуміло, хто тепер має право доручити формування нового уряду і хто виконуватиме обов’язки президента. Наразі важелі влади в республіці, як і раніше, перебувають у руках Додіка.

Позбавлений повноважень президент 18 серпня оголосив, що в Республіці Сербській наприкінці вересня відбудеться референдум, на якому громадяни мають висловитися щодо того, визнають вони його повноваження чи ні. Рішення референдуму навряд чи матиме юридичну силу.

Мілорад Додік дотримується проросійської орієнтації і неодноразово відвідував Москву. Він неодноразово висловлювався на підтримку незалежності Республіки Сербської, проте практичних дій, які могли б бути спрямовані на її вихід зі складу Боснії та Герцеговини, так і не здійснив.