Суд скасував ордер на арешт лідера боснійських сербів Додіка

Суд Боснії та Герцеговини скасував ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, пише балканська служба Радіо Свобода.

Відомо, що скасування ордера на арешт відбулось 5 липня після того, як він добровільно з’явився до прокуратури Боснії та Герцеговини у супроводі свого адвоката.

5 липня відбулось також засідання суду, на якому схвалено рішення щодо прийняття пропозиції прокуратури та скасування утримання під вартою Додіка, враховуючи, що було встановлено, що «підстави, через які він раніше перебував під вартою, більше не існують».

Він також має періодично звітувати перед державним органом, адже обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.

«Підозрюваного було спеціально попереджено, що його можуть затримати, якщо він порушить зобов’язання, передбачені певними заборонними заходами», – йдеться у спільній заяві суду та прокуратури.

Кримінальне переслідування Мілорада Додіка розпочалося після того, як у 2023 році він підписав закон, згідно з яким вироки Конституційного суду Боснії та рішення високого представника не будуть застосовуватись у Республіці Сербській у складі Боснії та Герцеговини. Як пише Бі-Бі-Сі, Додік не визнав провини і після оголошення вироку сприяв ухваленню законів, що забороняють федеральній поліції та представникам судової системи Боснії входити на територію Республіки Сербської. Пізніше ці закони були скасовані Конституційним судом Боснії та Герцеговини.

У березні представництво Інтерполу в боснійській столиці Сараєві видало ордер на арешт Додіка. Додік, який виступає за відокремлення Республіки Сербської, звинувачується за статтею кримінального кодексу «Зазіхання на конституційний лад Боснії та Герцеговини», повідомляє агентство Reuters.

Ігноруючи внутрішній ордер на арешт, на початку цього тижня Додік перетнув кордон із сусідньою Сербією, а потім вирушив до Ізраїлю для участі в конференції в Єрусалимі.

У лютому суд у Сараєві заочно засудив Додіка до одного року в’язниці та на шість років заборонив займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним у ігноруванні рішень Конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника.

Додік, який є президентом Республіки Сербської, зараз перебуває під санкціями США і Великої Британії за дії, які, за словами західних урядів, спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії.



