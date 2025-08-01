Суд підтвердив вирок лідеру боснійських сербів Додіку – він відкидає звинувачення

Апеляційний суд Боснії та Герцеговини підтвердив тюремне ув’язнення для президента боснійських сербів Мілорада Додіка за ігнорування рішень міжнародного високого представника, повідомляє балканська служба Радіо Свобода 1 серпня. Політик відкинув це звинувачення як політично мотивоване.

Додік оскаржував вирок, винесений йому в лютому за невиконання рішень Конституційного суду країни та міжнародного мирного посланця. Він передбачав однорічний термін ув’язнення, який, згідно з правовою системою Боснії можна замінити штрафом, а також шестирічну заборону на політичну діяльність.

«Я не визнаю вирок. Я звернуся по допомогу до Росії та напишу листа до адміністрації США», – заявив Додік журналістам.

Адвокат Додіка Горан Бубіч заявив, що вони подадуть апеляцію на рішення до Конституційного суду та домагатимуться відтермінування виконання вироку до розгляду апеляції.





Європейський Союз, до якого прагне приєднатися Сербія, заявив, що рішення суду «необхідно поважати».

«ЄС закликає всі сторони визнати незалежність та неупередженість суду, а також поважати та підтримувати його вердикт», – заявила дипломатична служба ЄС, коментуючи вирок.

Ситуація навколо Додіка спричинила серйозну політичну кризу в країні, яка претендує на членство в ЄС і яку часто називають найскладнішою демократією у світі.

Кримінальне переслідування Мілорада Додіка розпочалося після того, як у 2023 році він підписав закон, згідно з яким вироки Конституційного суду Боснії та рішення високого представника не будуть застосовуватись у Республіці Сербській у складі Боснії та Герцеговини. Як пише Бі-Бі-Сі, Додік не визнав провини і після оголошення вироку сприяв ухваленню законів, що забороняють федеральній поліції та представникам судової системи Боснії входити на територію Республіки Сербської. Пізніше ці закони були скасовані Конституційним судом Боснії та Герцеговини.

У лютому суд у Сараєві заочно засудив Додіка до одного року в’язниці та на шість років заборонив займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним у ігноруванні рішень Конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника.

Додік, який є президентом Республіки Сербської, зараз перебуває під санкціями США і Великої Британії за дії, які, за словами західних урядів, спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії.



