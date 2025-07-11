Тисячі людей зібралися в Сребрениці вшанувати жертв геноциду

Тисячі людей з Боснії зібралися в Сребрениці, щоб відзначити 30-ті роковини масового вбивства понад 8000 боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків, яке було визнано геноцидом.

«Деякі події в історії кидають тінь, яка тягнеться через покоління. Геноцид у Сребрениці – одна з них. Він є однією із найпохмуріших cторінок у колективній пам’яті Європи», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди 30-ї річниці геноциду в Сребрениці.

Вона вказала на обов’язок «пам’ятати і зберігати правду, щоб майбутні покоління точно знали, що сталося».

Президент Сербії Александар Вучич 11 липня заявив, що «сьогодні виповнюється 30 років від жахливого злочину в Сребрениці».

«Ми не можемо змінити минуле, але ми повинні змінити майбутнє. Ще раз від імені громадян Сербії висловлюю співчуття родинам жертв боснійського походження, переконаний, що подібний злочин ніколи не повториться», – сказав Вучич.

Незважаючи на вердикти міжнародних судів, які підтвердили факт геноциду в Сребрениці, його заперечення протягом останніх трьох десятиліть не припиняється.

Як зауважує місцева служба Радіо Свобода, посадовці боснійського утворення Республіки Сербської та Сербії стверджують, що у Сребрениці стався «жахливий злочин», а не геноцид.





Події в Сребрениці, під час війни на Балканах, у липні 1995 року, коли боснійські серби вбили понад вісім тисяч беззбройних чоловіків та хлопчиків з числа боснійських мусульман, були визнані геноцидом міжнародними судами в Гаазі. За звинуваченням в масових розправах було засуджено вищих офіцерів армії та політичних лідерів сербів – деякі отримали довічні терміни.

У Боснії та Герцеговині законодавчо заборонено заперечувати геноцид у Сребрениці. Попри це, у квітні 2024 року парламент Республіки Сербської затвердив доповідь, яка заперечує геноцид, а проросійський лідер місцевих сербів Мілорад Додік публічно заявив, що злочин у Сребрениці не є геноцидом.



