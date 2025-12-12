На фронті відбулося 93 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 12 грудня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Волфине, Рогізне, Кучерівка, Малушине, Середина-Буда Сумської області», – вказано в повідомленні.

Більшість боїв зафіксована на чотирьох напрямках у Донецькій області.

«На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та в бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, бої точаться у 10 локаціях.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 22 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка. Наші захисники вже відбили 16 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське. Ще один бій триває», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

