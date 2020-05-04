(Друкуємо мовою оригіналу)

Александр родом из Лутугинского района Луганской области (сейчас оккупированная российскими гибридными силами территория). Его задержали 16 мая 2019 по «подозрению» в «диверсионной деятельности» и «шпионаже в пользу Украины». Мужчину освободили во время обмена 16 апреля. 1 мая у Александра и других освобожденных закончился срок обсервации. Людей поместили в Славянскую районную больницу в городе Николаевка.

В 2014 году, когда начались все эти события, на шахте люди переживали: чем это все закончится?

Шахты все равно закрываются в Ростовской области, закроют и тут



Я был руководителем отдельного звена, и всем говорил, что хорошего из этого – ничего не будет. Шахты все равно закрываются в Ростовской области, закроют и тут. А всем хотелось, чтобы Россия, – и это все будет прекрасно. Кому-то не нравились мои слова. Говорили: что ты тут агитируешь!

Потом начались конкретные обстрелы. И мы собрались всей семьей и уехали.

А с 2016 года по 16 мая 2019 года я ездил туда спокойно. Никаких проблем!

И вот прямо возле банка меня берут: мы из уголовного розыска. Вы такой-то? Я!

Все, отвели меня сразу, и домой я уже не вернулся.

Адвокат ни разу не пришел. Он взял 100 тысяч рублей



Адвоката наняли там за страшные деньги. Адвокат ни разу не пришел. Вообще его не видел. Видел только на суде: он зашел и вышел. Он взял 100 тысяч рублей, хотя по их «законам» 30 тысяч берут во время следствия, и 30 тысяч, когда уже идет суд. А он взял так и сказал: «Через день я выйду с ним из СИЗО». Я его ни разу не видел: ни в СИЗО, ни в тюрьме.

90 процентов тех, кто в камерах, – они боевики, они все воевали



В камере, где я был со своим клеймом «укропа» и «шпиона», – остальные все боевики. 90 процентов тех, кто в камерах, – они боевики, они все воевали.

Я зашел в камеру с вот такой бородой. Волосы за два месяца отросли. Меня подстригли, побрили, я искупался в камере (там такая камера, – не развернуться). Накормили, чаем напоили.

Ну что, говорят, рассказывай! Да что, говорю, «шпион». А, говорят, все понятно: на «шпионов» мода еще не прошла. Садись, кушай, батя.

Рассуждают они по-своему, но никогда у нас не было конфликтов



Они молодые хлопцы, все воевали. Рассуждают они по-своему, но никогда у нас не было конфликтов, голос друг на друга не повышали.

В колонии тоже, 80 процентов – воевали пацаны. И даже когда они узнали по радио, что моя фамилия в списках на обмен, они так говорят (а я люблю на брусьях, на турнике заниматься): «Ну ты, в натуре, «шпион».

А сейчас больше всего мне хочется увидеть жену и детей.

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