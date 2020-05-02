(Друкуємо мовою оригіналу)

Сергей родился и жил в Луганске. Боевики российских гибридных сил задержали его и обвинили в диверсиях и покушении на главаря оккупационной администрации Игоря Плотницкого. Сергея освободили в рамках обмена 19 апреля. 1 мая закончился срок обсервации в санатории Святогорска для группы освобожденных: коронавируса ни у кого не обнаружили. Часть людей отправилась на реабилитацию в другие медучреждения. Радио Донбасс.Реалии встретилось с Сергеем в Николаевке, поселке возле Славянска, и попросило рассказать о плене.

– 24 августа 2016 года я стоял на остановке в Луганске. Подъехал микроавтобус, выбежали в масках люди. Они ударили меня автоматом и «забросили» в автобус. Руководил операцией Пасечник (на тот момент Леонид Пасечник был главой «МГБ» - ред.)

Когда я пришел в себя, то понял, что руки у меня были связаны.

Привезли меня в «МГБ» (бывшее здание СБУ). Били дня 3-4. Говорили: «Ты хотел взорвать нефтебазу на улице Руднева?» А она же с 1981 года непригодна для хранения нефтепродуктов.

Якобы я хотел взорвать нефтебазу, якобы хотел взорвать газовое хранилище в Каменнобродском районе и взорвать подстанцию.

Потом снова били и говорили, что я якобы покушался на Игоря Плотницкого

Потом снова били и говорили, что я якобы покушался на Игоря Плотницкого 22 августа, я сделал взрывы. Спрашивали, где я храню оружие. Били-били, били-били, но я ничего не говорил.

Они сказали, что я родину предал. Говорю: какую родину, вы мне объясните. Какая родина? Моя родина Украина. Я не убежал никуда, я остался здесь. За что вы меня закрыли? Вы мне приведите факты.

Каждый день «процедуры»: каждый день били, били, били, били от ног и до верха. У меня тело было синее

После этого меня бросили в одиночную камеру. Стояла камера наблюдения, за мной наблюдали постоянно. Держали там месяцев восемь. Каждый день «процедуры»: били, били, били, били от ног и до верха. То есть, у меня тело было синее. Привозили меня в областную больницу, – врачи отказались меня принимать. Они меня привезли в «МГБ». Туда приходили две женщины и мужчина: они меня постоянно осматривали, постоянно мазали мазями, следили за мной.

Вы у меня забрали все, куда я буду убегать?

Потом возили меня в Октябрьский суд Луганска, продлевали срок заключения. Подстраивали так, чтобы я сам сбежал: отводили от меня охранников. Но я спокойно заходил на второй этаж и садился в зале суда. Они спрашивали: а почему это ты не убегаешь? Я говорю: а зачем, куда, смысл какой? Вы у меня забрали все, куда я буду убегать?

Звонили непосредственно Плотницкому, приезжал сам Плотницкий. У него спрашивали «МГБшники»: что ему делать? А тот говорит: наказывайте по полной программе. То есть, он руководил этим всем.

И Пасечник Леонид Иванович: водили к нему, не раз я был у него в кабинете. Сам он меня не бил, не трогал. Но работники его меня били.

Уже определили, что я не болен вирусом

После обмена я был в больнице, уже определили, что я не болен вирусом.

Украина обо мне не забыла, люди обо мне не забыли. Помогают, звонят, спрашивают. В Лисичанске Луганской области пообещали жилье в общежитии.

Украинцев на той территории осталось очень много

Украинцев на той территории осталось очень много. Они и в лагере, и в тюрьме, и в подвале сидят, и по камерам сидят по разным. Очень много.

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