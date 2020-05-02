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Сможет ли Владимир Зеленский закончить войну на Донбассе? Почему Зоринск может стать городом-призраком? И как жителей прифронтовых городов «терроризируют» животные? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.​

Предпосылок достичь мира на Донбассе пока нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен, что за время своей каденции закончит войну на Донбассе. По мнению заместителя директора по международным вопросам Центра исследований армии Михаила Самуся предпосылок достичь мира на Донбассе в течение того срока нет. Об этом он заявил в интервью сайту «Сегодня».

По мнению эксперта, в течение этого года Россия будет еще более агрессивной. Влияние коронавируса и экономических проблем на существующий режим в Кремле в течение этого года также не достигнет достаточного эффекта. Военная активность России будет расти. Апогеем станут стратегические учения «Кавказ-2020» и их активная фаза в сентябре-октябре, когда будет задействовано Черное море, которое будет заполнено российскими кораблями с Северного и Балтийского флота, направление Донбасса, где россияне сконцентрируют до 150 тыс. войск, и весь южный стратегический фланг России.

Эксперт отмечает, что в ходе этих учений возможны отработки практических сценариев. К примеру, пробивание наземного коридора в Крым, поскольку в этом году там будет трагическая ситуация с водой. Также могут отрабатываться элементы блокады Украины с Черного моря.

Цели России не изменились

Триумф Владимира Зеленского на выборах в апреле 2019 года по большей части стал возможным благодаря его обещаниям принести мир в Украину. Однако после года безрезультатных попыток становится все очевиднее, что только Россия может закончить эту войну. Об этом пишет американский аналитический центр «Atlantic Council».

Автор статьи Питер Дикинсон напоминает, что ради первой встречи с Путиным, Зеленский согласился отвести украинские войска от ряда стратегических мест на линии фронта, а также заигрывал с идеей вступить в прямые переговоры с российскими прокси на востоке Украины. Киев, по-видимому, надеялся, что такая позиция приведет к взаимным мерам со стороны Москвы. Но Россия только усилила свою власть над ОРДЛО.

Как отмечает автор, избрание Владимира Зеленского на самом деле ничего не изменило. Цели российской войны остаются такими же, как и в 2014-м. В идеале Кремль хотел бы восстановить свою власть над Украиной и вернуть ее в российскую орбиту.

Мечта сбылась

Мечта тех жителей Донбасса, которые хотели «как в России» наконец-то сбылась. Боевики «ЛДНР» объявили, что собираются провести «реорганизацию» угольной отрасли с учетом опыта России. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

Журналист напоминает, что шахты в Ростовской области (т.е. в восточном Донбассе) были без жалости ликвидированы еще в начале 2000-х. А теперь и в ОРДЛО будет как в России. Правда, с одним существенным отличием. Если в таких городах, как Шахты и Новошахтинск после ликвидации шахт все же приходили какие-то инвестиции и открывались новые предприятия, то в ОРДЛО никаких инвестиций не будет.

Как отмечает Казанский, вместо закрытых шахт ничего не откроется. Например, в Зоринске уничтожат единственную в этом городке шахту «Никанор-Новая». Так как никаких других предприятий, кроме шахты, в городе нет, в скором времени он превратится в очередной поселок-призрак.

Брошенные собаки и кабаны «терроризируют» жителей Донбасса

Еще одна проблема прифронтовой зоны Донбасса – животные. Как дикие, так и одичавшие домашние. И если фазаны и олени – довольно мирные в отношении человека, то брошенные собаки и кабаны довольно агрессивны и доставляют массу неудобств местным жителям. Об этом в интервью газете «Донецкие новости» рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Издание напоминает, что с началом военных действий в прифронтовой зоне увеличилось число брошенных домашних животных, прежде всего, собак. В 2014-15 годах, их оставляли выезжавшие гражданские. В последние годы ситуация осложнилась тем, что собак бросают военные. Животные собираются в стаи, дичают и нападают на людей.

Например, по словам Каплина, блокпост был между Бахмутом и Часов Яром. Блокпост убрали, там осталось около 10-ти собак. Они какое-то время жили на старом месте. Потом спустились в ближайшее село, и пошли жалобы от местных жителей, что собаки начали есть кур, живность и вели себя довольно агрессивно.

Глубоко «прогрессивные» идеи

Власти Донецка не устают удивлять мир своими глубоко «прогрессивными» идеями. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Вот, к примеру, к 75-летию победы во второй мировой войне в парке Щербакова должен был появиться памятник Иосифу Сталину. Как пишет, блогер, благо, что коронавирусная инфекция, помешала реализовать этот замысел. В соцсетях по этому поводу поднялась волна возмущения. Некоторые предложили открыть сразу и филиал ГУЛАГа. Чтоб уже ни у кого сомнений не было, каким курсом идет молодая и народная «республика».

Впрочем, о том, что политика группировки «ДНР» с первых дней взяла за образец эпоху Сталина (репрессии, доносы), вещь очевидная – здесь не допускают альтернативного мнения, а неугодных бросают «на подвал». По словам Молчановой, местные СМИ не расскажут о том, что большинство предприятий в ОРДО разграблены, распилены и никогда не возобновят свою работу. И что население все больше нищает, впадает в депрессию, а все психиатрические больницы переполнены – тоже не расскажут.

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