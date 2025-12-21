На Рівненщині через удар РФ пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури, постраждала одна людина – ОВА

У Рівненській області внаслідок нічного російського удару пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури, одна людина постраждала, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Загорання немає. Один із працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події. Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур», – написав Коваль у телеграмі вранці 21 грудня.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що вночі російська армія атакувала Україну 97 дронами, 75 із яких знешкодили сили ППО.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.