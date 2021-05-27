Ляшко обговорив зі США співпрацю щодо постачання та власного виробництва вакцин

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що обговорив із посольством Сполучених Штатів Америки можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин.

Він розповів у фейсбуці, що мав честь зустрітися з тимчасово повіреною у справах США в Україні, пані Крістіною Квін, директором Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД в Україні, директора українського офісу Центру контролю та профілактики захворювань США, Езрою Барзілай та партнерами міжнародної місії USAID в Україні, Джеймсом Хоупом, Беном Зіннером та Паолою Павленко.

«Обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я. У ході розмови наголосив, що моїм пріоритетом є отримання вакцини проти COVID-19 для здійснення вакцинації усіх бажаючих до кінця 2021 року, зокрема, щеплення щонайменше 5 млн українців до кінця літа. Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19», – розповів Ляшко.

За час вакцинальної кампанії в Україні щеплення від COVID-19 зробили понад 992 тисячі людей.