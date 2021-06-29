Вакциновані українці можуть в’їздити до Кіпру без карантину – окрім тих, хто щепився CoronaVac

Кіпр дозволяє в’їзд без двотижневого карантину вакцинованим пасажирам, які прибувають з України – про це посольство держави повідомило 28 червня.

За повідомленням, дозвіл на в’їзд без лабораторного тесту або самоізоляції мають всі, хто отримав в Україні сертифікат про вакцинацію або ж отримав дві дози щеплення затвердженою Європейським Союзом вакциною: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen.

До цього переліку не входить китайська вакцина CoronaVac.

При цьому кіпрська влада також дозволяє в’їзд щепленим іншим китайським препаратом Sinopharm або російським Sputnik V.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплена 1 912 471 людина. З них отримали одну дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 589 362 людини.