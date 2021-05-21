Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19 – Шмигаль

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 50 мільйонів євро на проведення вакцинації від COVID-19. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, з яких буде частина використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію у державі», – зазначив Шмигаль.

При цьому він заявив, що у постанові про заходи боротьбі з коронавірусом визначено, що за кошти держбюджету мають провести лише 40 відсотків вакцинацій, але наразі всіх вакцинують безкоштовно.

«Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо абсолютно безкоштовно. Дякую народним депутатам за достатнє виділення коштів, а саме 10 млрд гривень з державного бюджету», – заявив Шмигаль.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 1 031 728 щеплень, вакциновано 971 034 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 175 382 людей, померли – 49 101.