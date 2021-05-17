У МОЗ назвали область, де за минулу добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Згідно з повідомленням, також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях було зроблено всього до 20-ти щеплень за добу.

Добовим лідером вакцинації стала Харківщина – 341 щеплення.

«Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались майже 560 тисяч людей.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 2 156 000 людей, 48 184 – померли.