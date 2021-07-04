За добу щепили майже 39 тисяч українців – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 38 857 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 21 489 людей, повністю імунізовані – 17 368.

Протягом дня працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, 125 центрів вакцинації.

Повідомляється, що до листа очікування вакцинації записалися 772 102 людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 059 728 людей, з них отримали 1 дозу – 2 059 726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 901 017 щеплень.

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