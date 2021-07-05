За добу щепили понад 24 тисячі людей – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 24 363 людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини.

Протягом дня працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення, 120 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 2 074 988 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 850 394. Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.