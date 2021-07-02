У Києві під час акції «Вакцинуйте наш світ» на підтримку вакцинації від COVID-19 колона активістів пройшла від посольства Німеччини до представництва ЄС в Україні. Протягом ходи учасники скандували гасла: «Вакцина не розкіш, а необхідність!», «Захищайте людей, а не патенти!», «Європейські лідери, скасуйте патенти!» тощо. У ході взяли участь близько 100 осіб.

За повідомленням організаторів на сторінці акції у фейсбуці, у такий спосіб активісти закликають деякі країни ЄС погодитися припинити дію патентів на всі вакцини і засоби проти COVID-19 на час пандемії. Німеччина, Велика Британія і Нідерланди досі не підтримали тимчасове припинення дії патентів, і учасники акції вимагають схвалення урядами цих країн пропозиції Світової організації торгівлі про тимчасову відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.