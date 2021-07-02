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«Вакцинуйте наш світ»: Акція на підтримку вакцинації від COVID-19 у Києві (фоторепортаж)

У Києві під час акції «Вакцинуйте наш світ» на підтримку вакцинації від COVID-19 колона активістів пройшла від посольства Німеччини до представництва ЄС в Україні. Протягом ходи учасники скандували гасла: «Вакцина не розкіш, а необхідність!», «Захищайте людей, а не патенти!», «Європейські лідери, скасуйте патенти!» тощо. У ході взяли участь близько 100 осіб.

За повідомленням організаторів на сторінці акції у фейсбуці, у такий спосіб активісти закликають деякі країни ЄС погодитися припинити дію патентів на всі вакцини і засоби проти COVID-19 на час пандемії. Німеччина, Велика Британія і Нідерланди досі не підтримали тимчасове припинення дії патентів, і учасники акції вимагають схвалення урядами цих країн пропозиції Світової організації торгівлі про тимчасову відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.

На підтримку глобальної адвокаційної кампанії, ініційованої AHF Ukraine (фундацією АнтиСНІД-США в Україні) на вулиці Києва вийшли представники фундації, інших партнерських організацій і люди, які підтримують кампанію з вакцинації від COVID-19
1 На підтримку глобальної адвокаційної кампанії, ініційованої AHF Ukraine (фундацією АнтиСНІД-США в Україні) на вулиці Києва вийшли представники фундації, інших партнерських організацій і люди, які підтримують кампанію з вакцинації від COVID-19
Учасниця акції тримає в руках плакат з написом:&nbsp;&laquo;Патенти вбивають&raquo;
2 Учасниця акції тримає в руках плакат з написом: «Патенти вбивають»
Організатори акції зазначають, що в багатьох країнах існує нерівномірний розподіл вакцин, це також стосується і України &nbsp;
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Організатори акції зазначають, що в багатьох країнах існує нерівномірний розподіл вакцин, це також стосується і України

 
Актвіст тримає у руках плакат:&nbsp;&laquo;Відмовтеся від патентів&raquo;
4 Актвіст тримає у руках плакат: «Відмовтеся від патентів»
Учасники маршу біля посольства Німеччини в Україні
5 Учасники маршу біля посольства Німеччини в Україні
&laquo;В Україні ми також все ще маємо обмежений доступ до вакцини проти COVID-19. Для того, щоб збільшити доступ до вакцин проти COVID-19 на глобальному рівні, рішення про тимчасову відміну патентів на вакцини підтримали понад 100 країн, зокрема США і Франція. Серед них і Україна&raquo;, &ndash; стверджують організатори ходи
6 «В Україні ми також все ще маємо обмежений доступ до вакцини проти COVID-19. Для того, щоб збільшити доступ до вакцин проти COVID-19 на глобальному рівні, рішення про тимчасову відміну патентів на вакцини підтримали понад 100 країн, зокрема США і Франція. Серед них і Україна», – стверджують організатори ходи
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Учасники акції на підтримку глобальної компанії &laquo;Вакцинуйте наш світ&raquo; йдуть вулицями Києва
8 Учасники акції на підтримку глобальної компанії «Вакцинуйте наш світ» йдуть вулицями Києва
Активісти біля представництва ЄС в Україні
9 Активісти біля представництва ЄС в Україні
Фундація AHF Ukraine закликає країни ЄС, які все ще не підтримали тимчасову дію патентів, а саме: Німеччину, Велику Британію і Нідерланди припинити дію патентів на всі вакцини і засоби проти COVID-19 на час пандемії і підтримати пропозицію Світової організації торгівлі про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19
10 Фундація AHF Ukraine закликає країни ЄС, які все ще не підтримали тимчасову дію патентів, а саме: Німеччину, Велику Британію і Нідерланди припинити дію патентів на всі вакцини і засоби проти COVID-19 на час пандемії і підтримати пропозицію Світової організації торгівлі про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19
&laquo;Учасники кампанії виступають проти дискримінації щодо нормування вакцин заможними державами і піднімають проблему їхнього нерівномірного поширення на європейському та глобальному рівнях, особливо в країнах, що розвиваються&raquo;, &ndash; ідеться у повідомленні на&nbsp;сторінці акції у Facebook
11 «Учасники кампанії виступають проти дискримінації щодо нормування вакцин заможними державами і піднімають проблему їхнього нерівномірного поширення на європейському та глобальному рівнях, особливо в країнах, що розвиваються», – ідеться у повідомленні на сторінці акції у Facebook
Учасники акції закликають країни з надмірною кількістю вакцин передавати їх тим, хто цього потребує для швидкого подолання пандемії
12 Учасники акції закликають країни з надмірною кількістю вакцин передавати їх тим, хто цього потребує для швидкого подолання пандемії
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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