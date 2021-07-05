В Україні зареєстрували вакцину Janssen виробництва Johnson & Johnson

В Україні 2 липня зареєстрували для екстренного використання вакцину від коронавірусу Janssen виробництва Johnson & Johnson. Про це 5 липня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Janssen – це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 градусів Цельсію», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ заявили, що для повної імунізації цією вакциною достатньо однієї дози.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

У міністерстві повідомили, що раніше в Україну завезли 500 доз вакцини для щеплення працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму.

В Україні вже проводять щеплення наступними вакцинами: AstraZeneca (індійського, корейського та італійського виробництва), CoronaVac (виробництва китайської Sinovac Biotech), Comirnaty (виробництва Pfizer-BioNTech) та американська Moderna.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 2 074 988 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 850 394. Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.