В Україні за добу вакциновано майже 160 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом минулої доби щеплення від коронавірусу зробили 159 121 людям. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 95 690 людини, повністю імунізовані – 63 431 людина.

Протягом доби працювали 880 мобільних бригад, 2 667 пунктів щеплення, 281 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людини, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані – 2 215 230 осіб. Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

В Україні за добу зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 049 – померли.