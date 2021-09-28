Коронавірус: від початку оголошення «жовтої зони» по Україні кількість щеплень зросла на чверть

З моменту оголошення «жовтого» рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла в Україні майже на 25%., повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«119 378 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані 49 374 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 359 741 щеплення.

В усіх регіонах України «жовтий» рівень епіднебезпеки встановили 23 вересня.