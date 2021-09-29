COVID-19: Шмигаль заявив про виділення майже 400 млн грн на забезпечення лікерень киснем

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про виділення майже 400 мільйонів гривень на забезпечення лікерень киснем в умовах стрімкого поширення COVID-19.

«Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні, уряд продовжує посилювати медичну систему. Сьогодні ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням», – написав він у Telegram.

Також на засіданні уряду Шмигаль сказав, що загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

За данами Міністерства охорони здоров’я, за час пандемії COVID-19 в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 56 080 людей померли.