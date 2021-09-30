Майже 12 тисяч за добу – МОЗ озвучило статистику захворюваності на COVID-19

Протягом доби 29 вересня в Україні виявили 11 757 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях », – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 1 054 дітей та 242 медпрацівники.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 556 людей, 194 хворих померли, 3 839 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 56 274 людей померли.