У США кількість померлих від COVID-19 перевищила 700 тисяч 

Кількість померлих від COVID-19 у США 1 жовтня перевищила позначку в 700 тисяч людей.

Щодня в країні вмирає близько 1900 людей, попри те, що кількість виявлених добових випадків захворювання починає спадати.

Нових випадків виявляють у середньому близько 112 тисяч на день, порівняно зі 160 тисячами, що були на початку вересня.

Середньодобова кількість шпиталізованих із вірусом становить 79 тисяч, приблизно на 20 тисяч менше, ніж на початку вересня, але все одно достатньо, щоб навантажити систему охорони здоров’я.

З населенням у близько 330 мільйонів у США зареєстрували найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19 у світі.

Через вкрай заразний штам «дельта» вірус продовжує швидко поширюватися у США, особливо там, де рівень вакцинації низький.

Від початку кампанії вакцинації у грудні 65% тих, хто може бути щеплений – віком від 12 років – повністю вакциновані. Близько 76% отримали принаймні одну дозу вакцини.

Приблизно 70 мільйонів американців залишаються невакцинованими.