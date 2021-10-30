Кличко сподівається, що «конструктивна розмова» з Зеленським продовжиться

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про першу за рік зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про деталі розмови Кличко сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«І бажання цієї зустрічі, в першу чергу вирішення проблем, викликів, які на сьогодні є в місті Києві. І переконаний в тому, що і місцева, і центральна влада повинні узгоджувати напрямки та допомагати один одному, а не створювати перепони. Це нормальні відносини, які повинні бути постійно. Я зустрічався не тільки як Київський міський голова, а також як голова Асоціації міст України, які доручили мені відстоювати інтереси також інших міст, містечок, селищ. Я сподіваюся, що наша конструктивна розмова буде продовжуватися», – сказав Кличко.

На запитання, чи почув його Зеленський, мер Києва відповів так: «Я сподіваюся на це».

Раніше цього тижня Віталій Кличко повідомив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка пройшла 19 жовтня, «була діловою».

В Офісі президента про цю зустріч не інформували.

Улітку після низки обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА політична партія «Удар» опублікувала заяву, в якій йшлося про політичний тиск на Віталія Кличка з боку Офісу президента. в ОП ці заяви заперечили.