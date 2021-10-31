COVID-19 в Росії: у жовтні вперше за один місяць – понад 1 мільйон інфікованих

У Росії у жовтні, вперше з початку пандемії COVID-19, кількість інфікованих перевищила мільйон осіб. За даними оперативного штабу боротьби з коронавірусом, з 1 по 31 жовтня зафіксовано 1 мільйон три тисячі хворих, що на 70% більше, ніж попереднього місяця.

Попередній максимум за кількістю заражень за один місяць був у грудні 2020 року – 864 тисячі інфікованих.

Минулої доби в Росії виявили 40 993 випадки COVID-19, що є максимумом із початку пандемії. Загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 8,5 мільйона осіб. Минулої доби в Росії через коронавірус померли 1158 осіб, з початку пандемії – понад 238 тисяч людей.