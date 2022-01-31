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Харків: де ховатися у випадку обстрілів міста (відео)

Харків: де ховатися у випадку обстрілів міста (відео)
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Харків: де ховатися у випадку обстрілів міста (відео)

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У Харкові, який може стати мішенню Росії у разі повномасштабного вторгнення, є понад 4 тисячі найпростіших укриттів для населення у житлових будинках. Під час загострення ситуації на українсько-російському кордоні міська влада почала перевіряти і розчищати ці бомбосховища.

Однак громадські активісти кажуть: багато приміщень досі непридатні навіть для кількагодинного перебування під час обстрілів. Більшість сховищ будувалися ще у радянські часи, а зараз або захаращені, або використовуються не за призначенням. Деякі підвальні приміщення були продані або здаються приватним компаніям.

Натомість, у харківській мерії кажуть: всі сховища міста, якщо врахувати підземні паркінги та метрополітен, можуть вмістити 1,5 мільйона людей. Це майже все населення Харкова.

Який вигляд мають харківські бомбосховища? Чи відповідають вони потребам захисту населення? Чи знають харків’яни, що робити у разі обстрілу? Про це - дивіться у сюжеті Радіо Свобода.

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