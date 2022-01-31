Однак громадські активісти кажуть: багато приміщень досі непридатні навіть для кількагодинного перебування під час обстрілів. Більшість сховищ будувалися ще у радянські часи, а зараз або захаращені, або використовуються не за призначенням. Деякі підвальні приміщення були продані або здаються приватним компаніям.

Натомість, у харківській мерії кажуть: всі сховища міста, якщо врахувати підземні паркінги та метрополітен, можуть вмістити 1,5 мільйона людей. Це майже все населення Харкова.

Який вигляд мають харківські бомбосховища? Чи відповідають вони потребам захисту населення? Чи знають харків’яни, що робити у разі обстрілу? Про це - дивіться у сюжеті Радіо Свобода.