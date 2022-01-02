Радіо Свобода Weekly: Путіну закортіло поговорити з Байденом: війни не буде?

Передноворічна розмова Путіна з Байденом і Україна

Навіщо Володимирові Путіну вдруге за місяць закортіло поспілкуватися з Джо Байденом? Ця розмова президентів США та Росії відбулася телефоном напередодні нового, 2022-го року, а 7 грудня вони проводили онлайн-переговори. Як правило Вашингтон не повідомляє ініціатора контактів, це швидше російська політична традиція. Однак цього разу в США наголосили, що саме Путін забажав поговорити з Байденом, а не навпаки. Чи зменшила ця розмова ймовірність повномасштабного російського вторгнення в Україну? Радіо Свобода зібрало різні оцінки аналітиків.

Відносини України та США: погляд посла у Вашингтоні

У чому полягатимуть санкції США у разі нового вторгнення Росії в Україну? Як може збільшуватись оборонна підтримка Києва Сполученими Штатами? Як американські партнери сприйняли блокування результатів конкурсу з обрання керівника САП і чи застерігають щодо політичних переслідувань Петра Порошенка? Про це, а також про ювілей «Щедрика», український супутник і багато іншого йшлося в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода посла України у Вашингтоні Оксани Маркарової.

Проти агресора Росії – за «швейцарським варіантом»?

В Україні з нового року набули чинності положення закону «Про основи національного спротиву». Визначено, зокрема, поняття «територіальна оборона». Мета – щоб агресор зазнав неприйнятних втрат і через це змушений був припинити атаку проти України. Як зауважують деякі військові експерти, завдяки теробороні Україна зможе перемогти такого потужного агресора як Росія за так званим «швейцарським варіантом» – втягнувши противника у позиційну партизанську війну. Натомість Москва заперечує підготовку вторгнення в Україну. Радіо Свобода розповіло про аспекти закону «Про основи національного спротиву».

Затримання Дениса Куликовського з тюрми «Ізоляція»: нові факти

Як вийшло, що підозрюваний у катуваннях сотень людей впродовж двох з половиною років жив у Києві? Сенсаційне затримання Дениса Куликовського: Радіо Свобода у співпраці з Bellingcat наводить версії, свідчення очевидців та ексклюзивні кадри перебування колишнього коменданта «Ізоляції», так званого «Палича», у Києві. Чи можливо, що українські спецслужби випустили його з поля зору на вільній території держави? Та що самі вони про це кажуть?

Примара «ДонбасНашу», коштовна картопля і страшний Ярош – топ-10 подій року щодо ОРДЛО

2021-й був восьмим роком окупації частини українського Донбасу. В ОРДЛО цього року загострилася економічна криза, а ватажки угруповань «ЛДНР» отримали російські паспорти й вступили до правлячої партії «Єдина Росія». Донбас.Реалії виділило топ-10 подій року, що минає, для окупованого сходу України.

Українська економіка-2022: чи буде краще, ніж торік?

Українська економіка зростатиме швидше, ніж торік, обігнавши докоронавірусні рівні, проте інфляція залишатиметься досить високою, а зарплати продовжать потроху збільшуватися. Такі прогнози на 2022 рік роблять експерти, опитані Радіо Свобода, а також уряд, Нацбанк та недержавні дослідні центри.

Другий «коронавірусний» рік в Україні

Другий рік прожили українці в умовах пандемії коронавірусу. У 2021-му держава двічі «зачинялась» на локдаун, двічі долала потужні сплески захворюваності й, попри численні зволікання і спротив, зрештою, почала масову вакцинацію громадян. Найбільші людські втрати в Україні спричинив штам «дельта». Саме він викликав осінньо-зимову хвилю захворюваності. Чим у цілому запам’ятався другий «коронавірусний» рік в Україні – підсумувало Радіо Свобода.

Новорічна програма, «Свати» і «один народ»

Програма телебачення під час новорічних вихідних знову стала предметом суперечок. Одні звинувачують загальнонаціональні телеканали, зокрема «1+1», у потуранні русифікації та підіграванні російській пропаганді. Носії іншої думки зауважують, що формування програмної сітки відбувається не за бажанням телеменеджерів, а на підставі запитів аудиторії. Чому деякі українські телеканали розважають глядачів під час святкування Нового року російською мовою? Аналіз Радіо Свобода читайте тут.

Якого подарунка хочуть собі українці на Новий рік?

Найбажанішим подарунком до Нового, 2022-го року українці назвали романтичну подорож. Такими є результати соціологічного дослідження, про яке розповідає Радіо Свобода. За дослідженням, такий презент хотіли б отримати 18% опитаних. На другому місці в очікуваннях – автомобіль і аксесуари до нього, на третьому – гроші. Якщо аналізувати зміни в побажаннях респондентів за останні сім років, то саме гроші були раніше на першому місці. А тепер, крім бажання подорожувати, зростає потреба у мобільних телефонах й інших електронних пристроях.

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