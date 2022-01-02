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Найяскравіші фото подій останнього тижня 2021 року від кореспондентів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа
1 години тому
Найкращі фото подій останнього тижня 2021 року від кореспондентів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа
1
Пішоходи проходять повз знак 2022 року в центрі Приштини 30 грудня напередодні святкування Нового року в Косові
2
Український військовий на лінії відокремлення від проросійських сепаратистів у Донецькій області на сході України 30 грудня 2021 року
3
Жінка з дітьми проходять повз мурал у парку в столиці Ірану Тегерані
4
Афганський хлопчик на ринку в Кабулі
5
Робітник вішає фарбовані шалі в крамниці в Лахоре, Пакистан
6
Жінка фотографує вкриті льодом транспортні засоби, вивантажені з вантажного судна Sun Rio, яке потрапило в суворі погодні умови в Японському морі, у порту Владивостока, Росія
7
Пасажири автобуса спостерігають за протестом
медичних працівників, які вимагають покращення умов праці та зарплати біля будівлі уряду в Бухаресті, Румунія
8
Новорічні прикраси та світлові скульптури у центрі Тбілісі, Грузія
9
Люди в костюмах Санта-Клауса під час щорічних змагань в Скоп’є, Північна Македонія, 26 грудня 2021 року
10
Щорічний передноворічний маскарад «Втеча від реальності» на факультеті технічних наук у Белграді, Сербія, 26 грудня 2021 року
Найяскравіші фото подій останнього тижня 2021 року від кореспондентів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа
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