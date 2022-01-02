Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Найяскравіші фото подій останнього тижня 2021 року від кореспондентів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа

Найкращі фото подій останнього тижня 2021 року від кореспондентів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа
Пішоходи проходять повз знак 2022 року в центрі Приштини 30 грудня напередодні святкування Нового року в Косові
1 Пішоходи проходять повз знак 2022 року в центрі Приштини 30 грудня напередодні святкування Нового року в Косові
Український військовий на лінії відокремлення від проросійських сепаратистів у Донецькій області на сході України 30 грудня 2021 року
2 Український військовий на лінії відокремлення від проросійських сепаратистів у Донецькій області на сході України 30 грудня 2021 року
Жінка з дітьми проходять повз мурал у парку в столиці Ірану Тегерані
3 Жінка з дітьми проходять повз мурал у парку в столиці Ірану Тегерані
Афганський хлопчик на ринку в Кабулі
4 Афганський хлопчик на ринку в Кабулі
Робітник вішає фарбовані шалі в крамниці в Лахоре, Пакистан
5 Робітник вішає фарбовані шалі в крамниці в Лахоре, Пакистан
Жінка фотографує вкриті льодом транспортні засоби, вивантажені з вантажного судна Sun Rio, яке потрапило в суворі погодні умови в Японському морі, у порту Владивостока, Росія
6 Жінка фотографує вкриті льодом транспортні засоби, вивантажені з вантажного судна Sun Rio, яке потрапило в суворі погодні умови в Японському морі, у порту Владивостока, Росія
Пасажири автобуса спостерігають за протестом&nbsp; медичних працівників, які вимагають покращення умов праці та зарплати біля будівлі уряду в Бухаресті, Румунія
7 Пасажири автобуса спостерігають за протестом 
медичних працівників, які вимагають покращення умов праці та зарплати біля будівлі уряду в Бухаресті, Румунія
Новорічні прикраси та світлові скульптури у центрі Тбілісі, Грузія
8 Новорічні прикраси та світлові скульптури у центрі Тбілісі, Грузія
Люди в костюмах Санта-Клауса під час щорічних змагань в Скоп&rsquo;є, Північна Македонія, 26 грудня 2021 року
9 Люди в костюмах Санта-Клауса під час щорічних змагань в Скоп’є, Північна Македонія, 26 грудня 2021 року
Щорічний передноворічний маскарад &laquo;Втеча від реальності&raquo; на факультеті технічних наук у Белграді, Сербія, 26 грудня 2021 року
10 Щорічний передноворічний маскарад «Втеча від реальності» на факультеті технічних наук у Белграді, Сербія, 26 грудня 2021 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG