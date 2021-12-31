Найбажанішим подарунком на Новий рік українці назвали романтичну подорож – опитування

Найбажанішим подарунком до Нового року українці назвали романтичну подорож, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з дослідженням, такий подарунок хотіли б отримати близько 18% опитаних. На другому місці – автомобіль і аксесуари до нього, на третьому – гроші.

«Якщо у попередні «доковідні» роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль і аксесуари до нього (12%). Наступні три подарунки, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%), мобільний й інші електронні пристрої (9%) і побутова техніка (7%)», – кажуть автори дослідження.

Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати зростає потреба у мобільних телефонах й інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах, йдеться в дослідженні. «Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів інтернету (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було близько 55% користувачів, а зараз близько 75%)», – йдеться в повідомленні.

Опитування проводили упродовж 3-11 грудня 2021 року: методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включали території, які не контролює влада України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.