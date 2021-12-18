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У Києві засяяла вогнями головна ялинка України (відео)

У Києві засяяла вогнями головна ялинка України (відео)
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У Києві засяяла вогнями головна ялинка України (відео)

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18 грудня напередодні Дня Святого Миколая у столиці України традиційно запалили велику новорічну ялинку. 

Цього року ялинка повністю штучна, а її висота сягає 31-го метра. У металевий каркас вставили пластикові гілки. Прикрасили ялинку кульками різнокольорових гірлянд, а також червоними і золотими кульками-прикрасами. На верхівці – традиційна різдвяна зірка. Біля основи ялинки на Софійській площі встановили також найбільший вертеп у світі, присвячений народженню Ісуса у Віфлеємі.

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