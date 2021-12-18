Цього року ялинка повністю штучна, а її висота сягає 31-го метра. У металевий каркас вставили пластикові гілки. Прикрасили ялинку кульками різнокольорових гірлянд, а також червоними і золотими кульками-прикрасами. На верхівці – традиційна різдвяна зірка. Біля основи ялинки на Софійській площі встановили також найбільший вертеп у світі, присвячений народженню Ісуса у Віфлеємі.