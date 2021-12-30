Дощі, мокрий сніг і відлига – синоптики спрогнозували погоду на 31 грудня

В останній день року в Україні будуть дощі, мокрий сніг і відлига, повідомили в Укргідрометцентрі.

«В останній день року атмосфера вирішить трішки пожартувати і замість класичної зимової погоди зі снігом і морозами, пришле в Україну дощі, мокрий сніг і відлигу. Потепління першими відчують жителі західних областей України, там температура зросте вже найближчої ночі, а протягом наступних двох діб відлига спостерігатиметься і по всій країні», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, щодо опадів, то їх спричинять атмосферні фронти північного циклону «Себастьян». «У залежності від температури повітря, фаза опадів буде відрізнятись по території України – очікуємо і сніг, і мокрий сніг і дощі», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у західних областях на 31 грудня прогнозують дощ, вночі місцями з мокрим снігом; температура повітря вночі буде близько 0°, вдень – 1-6° тепла.

На решті території – невеликий сніг, вдень подекуди з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів; температура повітря – вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на сході країни вночі 6-11° морозу, вдень – 0-5° морозу.

На дорогах країни прогнозують ожеледицю; вночі і вранці у західних та східних областях – туман; у північних і центральних областях – місцями ожеледь.