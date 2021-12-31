Багато країн зустрінуть Новий рік без феєрверків і масштабних святкувань через COVID-19

Багато великих міст у світі другий рік поспіль скасовують чи обмежують новорічні святкування у той час, як поширення штаму коронавірусу «омікрон» сприяє рекордним рівням зараження COVID-19 у більшій частині світу.

Афіни, Лондон, Париж, Рим і Берлін відмовилися від феєрверків і святкування у відповідь на спалах захворюваності в Європі.

Цього тижня в Парижі зробили обов’язковим носіння масок на вулиці, а Німеччина, Португалія й Італія закрили нічні клуби напередодні Нового року.

В інших містах святкування значно обмежили, зокрема, так зробили в Мадриді й Ріо-де-Жанейро.

У Нью-Йорку традиційна новорічна вечірка на Таймс-сквер знову відбудеться з обмеженням у 15 тисяч глядачів, це чверть від допандемійної кількості. Усі відвідувачі мають бути вакциновані проти COVID-19 і повинні мати маску.

У канадському Квебеку відновлюють безстрокову нічну комендантську годину, починаючи з новорічної ночі.

Тим часом, Токіо скасовує своє знамените святкування Нового року, Нью-Делі робить те ж саме, забороняючи зібрання й обмежуючи роботу барів.

Сідней є першим великим містом у світі, яке зустріне Новий рік, і очікується, що тисячі людей спостерігатимуть за його знаменитими феєрверками. Австралія вирішила послабити обмеження після досягнення високого рівня вакцинації.

У країні реєструються рекордні випадки COVID-19, але поки лікарні справляються з варіантом «омікрон», а смертність нижча, ніж у попередні хвилі.

З’являється все більше доказів того, що «омікрон» має легший перебіг і менш смертельний, особливо для вакцинованих. Проте через високу заразність цього штаму і його здатність ухилятися від вакцин експерти в сфері охорони здоров’я застерегли від можливого спалаху хвороби взимку і навантаження на лікарні.

Ентоні Фаучі, радник Білого дому з питань COVID-19 і провідний експерт з інфекційних захворювань США, заявив на початку цього тижня, що невеликі святкування є найбільш безпечними, і застеріг від великих подій.

«Коли ви говорите про новорічну вечірку за участю 30, 40, 50 людей, ви не знаєте статус їхньої вакцинації, я б настійно рекомендував: тримайтеся подалі від такого цього року», – сказав Фаучі в інтерв’ю CNN.

Тим часом Південна Африка оголосила, що остання хвиля коронавірусу в країні, ймовірно, пройшла свій пік без значного збільшення смертності та госпіталізацій.

Трохи більше ніж через місяць відтоді, як «омікрон» вперше виявили у ПАР, влада заявила, що обмеження тепер будуть послаблені напередодні святкування Нового року. Однак уряд продовжує закликати до обережності та вакцинації.