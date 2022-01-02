Обмін інформацією зі США стає все більш детальним – Маркарова

Обмін інформацією зі США стає все більш детальним, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в США Оксана Маркарова.

«Ми навіть підписали ряд документів про обмін інформацією. І обмін інформацією у нас стає все більш і більш детальним. Тому ми тут активно один з одним обмінюємося інформацією», – заявила вона.

Посол додала, що за 2021 рік в України і США «значно збільшилося» число «точок дотику».

«І це вже не тільки слова і заяви. Це конкретні документи – хартія, оборонна угода, ще цілий ряд документів, які були підписані або готуються до підписання», – сказала Маркарова.

Зокрема, вона згадала про підписання угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. «Це угода на 5 років. Вона є непублічною. Але деяка інформація з неї, так би мовити, короткий витяг, є публічною. Ця угода розкрила нам можливість для наступних кроків, для вже більш детальної роботи по нашій стратегії, яка у нас ухвалена, яка стосується розбудови нашого флоту в Чорному і в Азовському морях, рухатися далі, що ми робимо по нашій протиповітряній (обороні – ред.), тренування, наближення до стандартів НАТО. І по кожному з цих напрямків зараз ведеться дуже активна робота», – наголосила посол.

США неодноразово висловлювали підтримку Україні – на тлі накопичення російських сил біля кордонів України і побоювань, що Москва може готувати нове вторгнення в Україну.

На 2 січня запланована телефонна розмова між президентами США й України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.