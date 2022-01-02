Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову 2 січня

Президент США Джо Байден має провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським 2 січня. Лідери двох країн планують розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних зустрічей, спрямованих на деескалацію напруженості через нарощування російських сил поблизу України.

Під час розмови Байден має намір «підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії», – сказав представник Білого дому.

Телефонна розмова між двома лідерами стане другою за три тижні, у той час, як Білий дім намагається протидіяти військовій загрозі з боку Москви, яка викликала занепокоєння НАТО і Києва щодо можливого нового вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями.

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Розмова відбудеться після переговорів між Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня, під час яких президент США заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Росія накопичила близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і висуває вимоги щодо широких гарантій безпеки до Сполучених Штатів і НАТО.

Зокрема, Москва хоче, щоб НАТО відмовило Україні й іншим країнам колишнього Радянського Союзу в членстві.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров 31 грудня підтвердив, що Росія підтримує свої вимоги щодо письмових гарантій безпеки.

«Якщо конструктивна відповідь не прийде в розумний час, і Захід продовжить свій агресивний курс, Росії доведеться вжити всіх необхідних заходів для підтримки стратегічного балансу й усунення неприйнятних загроз нашій безпеці», – сказав він державному інформаційному агентству «РИА Новости».

Адміністрація Байдена і НАТО неодноразово заявляли, що альянс проводить політику відкритих дверей і що жодна країна не повинна мати право вето на прагнення іншої держави щодо вступу. Крім того, представинки Заходу заявили, що не будуть обговорювати безпеку України без консультації з Києвом.

Під час розмови 30 грудня Байден і Путін заклали основу для трьох груп майбутніх переговорів, спрямованих на послаблення кризи.

Офіційні представники США і Росії зустрінуться 9-10 січня в Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями і зростання напруженості щодо України в рамках їхнього двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності.

Після цього 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО.

Через день у Відні відбудеться чергова зустріч у рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, їхні європейські союзники, Україна та Росія.