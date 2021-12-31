Зеленський поспілкується з президентом США в неділю

Президент України Володимир Зеленський матиме розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 2 січня. Про це він повідомив 31 грудня в своєму твітері.

Зеленський нагадав про принцип «нічого про Україну без України», за яким рішення щодо України на міжнародному рівні повинні узгоджуватися з Києвом.

«Запланували в неділю чергові перемовини з президентом США, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі», – написав президент.

У адміністрації Джо Байдена повідомили, що він планує «підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії».

Президент США Джо Байден 30 грудня спілкувався з російським колегою Володимиром Путіним. Як заявив журналістам високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності, він закликав Путіна знизити нагнітаючу напруженість і посилити дипломатичні зусилля довкола України на тлі нарощування російських військ біля кордону і вимог Кремля про всеосяжні «гарантії безпеки».

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9-10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.

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Потім 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше – зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Розмову Байдена і Путіна перед запланованою на січень зустріччю Росії зі США та НАТО з питань безпеки ініціювала Москва.