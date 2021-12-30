Путін у вітанні держав із Новим роком висловив сподівання на «ефективний російсько-американський діалог»

Президент Росії Володимир Путін привітав глав держав та урядів іноземних держав з Новим роком, і, зокрема, у ньому висловив сподівання на «ефективний російсько-американський діалог»

«У вітальному посланні з Новим роком та Різдвом президенту США Джозефу Байдену Володимир Путін зазначив, що Росія та Сполучені Штати як країни, що несуть особливу відповідальність за міжнародну та регіональну стабільність, можуть і повинні конструктивно взаємодіяти, поєднуючи зусилля перед численними викликами та загрозами, з якими стикається людство», – йдеться в повідомленні Кремля.

Канцелярія Путіна цитує його слова: «Переконаний, що в розвиток наших домовленостей, досягнутих під час червневого саміту у Женеві та наступних контактів, ми можемо просунутися вперед і налагодити ефективний російсько-американський діалог, заснований на взаємній повазі та врахуванні національних інтересів один одного».

Серед низки держав, чиїм керівникам Путін шле вітання, України немає.

Сьогодні, як очікується, може відбутися телефонна розмова президента США Джо Байден і президента Росії Володимира Путіна на тлі напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Як повідомила речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн, лідери двох країн «обговорять низку тем, у тому числі майбутні дипломатичні відносини з Росією».

Також на 10 січня у Женеві заплановані переговори між США та Росією з питань безпеки.