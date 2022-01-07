Керівництво ЄС каже, що «без Європи» конфліки між Росією та Україною не вирішити

Голова Європейської комісії та нове французьке керівництво Євросоюзу наголосили на необхідності залучення Європи, коли Росія та Захід продовжують дипломатичну суперечку щодо можливої загрози ескалації конфлікту в Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала 7 січня, що «одне ясно: без Європи немає рішення. Яким би не було рішення, Європа має бути залучена».

Сполучені Штати та їхні партнери з ЄС посилили попередження про серйозні наслідки, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну, коментарі надходять у час, коли Москва сконцентрувала близьк 100 тисяч військових поблизу спільного кордону та висуває вимоги гарантій нерозширення НАТО на схід.

За словами фон дер Ляєн, Європейський союз «дуже присутній» в Україні, в тому числі через мільярдну фінансову допомогу Києву та залежність блоку від поставок російського природного газу через Україну. Виступаючи разом із фон дер Ляйєн, президент Франції Емманюель Макрон привітав прямі американо-російські переговори, заплановані на наступний тиждень, але підкреслив, що «архітектуру європейської безпеки» маємо «будувати ми».

Франція офіційно розпочала шестимісячне ротаційне головування в Європейському союзі на початку січня. Макрон закликав Європейський союз провести власні переговори з Москвою, додавши: «Діалог не означає вчинок». Офіційні особи США та Росії зустрінуться в Женеві 10 січня, після чого відбудуться зустрічі НАТО–Росія та ЄС з обговоренням кризи в Україні.