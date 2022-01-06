Боррель обговорив зі Шмигалем безпеку України та відносини Києва з ЄС

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся в Києві з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це йдеться, зокрема, в комюніке Європейської служби зовнішніх справ за підсумками візиту Борреля до України 6 січня.

«Високий представник Боррель зустрівся з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, аби обговорити поточну безпекову ситуацію та відносини України з ЄС. Він підкреслив важливість комплексних реформ як спосіб підвищення стійкості України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС», – йдеться в документі.

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Як підсумували в зовнішньополітичній службі Євросоюзу, Боррель у ході свого візиту «підтвердив статус ЄС як найбільш надійного партнера України у цей критичний час та сталу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії».

Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з Боррелем сторони домовилися про проведення наступного засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

«Обговорили ключові напрямки роботи в межах його (засідання – ред.) підготовки та реалізацію реформ в Україні», – повідомив голова українського уряду в своєму телеграмі.

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Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данілова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.