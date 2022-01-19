Ідея відключити Росію від SWIFT не знята з порядку денного – Білий дім

У Білому домі заявляють, що питання відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT не зняте з порядку денного.

«На наш погляд, жоден варіант не знятий з порядку денного. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних контрнаслідків для Росії, якщо вона далі вторгнеться в Україну», – заявила на брифінгу 18 січня речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що можливість відключення Росії від SWIFT знята з розгляду.

17 січня німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела повідомило, що країни Європи та США більше не розглядають як санкції проти Росії відключення країни від системи міжбанківських переказів SWIFT.

Натомість, як пише газета, обговорюється введення адресних економічних санкцій проти великих російських банків.

Handelsblatt зазначає, що відключення Росії від SWIFT може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та «сприяти у середньостроковій перспективі розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме».

12 січня стало відомо, що демократи в Сенаті США підготували пакет санкцій щодо низки російських військових та посадовців, у тому числі – проти президента Володимира Путіна, якщо Москва вдасться до подальших ворожих дій щодо України.

Згідно з цим проєктом, санкції торкнуться також компаній із системами зашифрованого обміну повідомленнями, які працюють у Росії. Серед них – система SWIFT, яку використовують банки, що обмінюватися ключовою інформацією з іншими фінансовими установами.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку вторгнення з осені 2021 року. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.