Родина Зеленського таємно відпочивала на Сейшелах – розслідування УП

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена разом із дітьми таємно відпочивала на Сейшельських островах, ідеться в розслідуванні видання «Українська правда».

За даними джерел видання у правоохоронних органах, Зеленська з дітьми та друзями вилетіла рейсом Turkish Airlines 5 січня з Києва до Стамбула, де пересіла на рейс до Сейшелів. Джерела повідомили, що в цій поїздці родину президента супроводжували співробітники Управління державної охорони.

За публікаціями доньки куми Зеленських, яка також супроводжувала дружину президента в поїздці, журналісти з’ясували, що гості зупинилися в 5-зірковому готелі мережі Hilton. У ці дні року гостям пропонують зупинитися у віллі з просторою терасою біля моря, що коштує близько 1000 доларів за добу.

16 січня, згідно з джерелами УП у правоохоронних органах, дружина президента повертається з дітьми через Стамбул до Києва.

До 11 січня президент Зеленський відпочивав на гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області.

При поверненні першу леді зустрічали автомобілі УДО на злітно-посадковій смузі на окремому терміналі міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Вартість супроводу осіб на летовищі становить близько 3500 гривень за особу, проте розслідувачі дізналися, що заявку на супровід здійснювало Державне управління справами. Видання припускає, що її могли оплачувати за рахунок коштів державного бюджету.

«Українська правда» вважає, що поїздку намагалися приховати, про що свідчить декілька обставин. Зокрема, автомобілі мали оперативні номерні знаки та їхали з порушенням швидкісного режиму. Окрім того, їх не зупиняли та не перевіряли на в’їзді на режимний об’єкт з державними дачами в Козині під Києвом та на виїзді з терміналу аеропорту.

Офіс президента України або й сам Володимир Зеленський наразі ніяк не відреагували на це розслідування.

У січні 2020 року Володимир Зеленський із родиною так само таємно відпочивав у Султанаті Оман. Про це йшлося в розслідуванні програми «Схеми», спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший.

Після повідомлень у засобах інформації Офіс президента підтвердив, що Зеленський перебував в Омані: там зазначили, що президент вирушив туди з родиною за власні кошти рейсовим літаком. Водночас повідомлялося про «зустрічі на найвищому рівні», які були заплановані в очільника держави. За офіційними повідомленнями, Зеленський мав розмови з двома міністрами уряду Оману, але не з головою уряду чи лідером країни. Глава держави, султан Оману Кабус бін Саїд Аль Саїд, помер через кілька днів після того, як Зеленський залишив цю країну.