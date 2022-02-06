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Психотерапевт Чабан дав поради, як зберігати спокій перед ймовірною війною

Психотерапевт Олег Чабан застеріг від спроб позбутися стресу за допомогою алкоголю

Доктор медичних наук Олег Чабан у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода розповів, як впоратися з тривогою на тлі нависаючої загрози російського вторгнення.

За словами психотерапевта, відчувати тривогу в ситуації, коли повсюду звучать заяви про війну – це нормальна фізіологічна реакція будь-якої здорової людини. Тому лікар дав низку порад, які можуть допомогти українцям побороти страх та паніку.

«Порада перша – робіть щось руками, ногами, головою, але щось робіть, виконуйте. Порада друга – робіть для когось. Знайдіть об’єкт, про який ви будете турбуватися, і рівень вашої тривожності значно знизиться. Третє – завжди думайте про майбутнє, плануйте його. Все одно воно буде. І четверте – переживайте неприємності лише по мірі їх надходження», – сказав Чабан.

Психотерапевт наголосив, що важливо покращити свій фізичний стан. Необхідно звернути особливу увагу на нормальний сон, який має тривати не менше, але й не більше 7-8 годин. Важливими чинниками, які допоможуть впоратися зі стресом, за словами Олега Чабана, є турбота про когось.

Проте психотерапевт застеріг від спроб позбутися стресу за допомогою алкоголю.

«Не робіть цього! Ще жоден алкоголь не вирішив стресовості переживань і зняття напруги. Більше того, якщо людина знаходиться в депресії і ще й випила, то скоріш за все, що у неї будуть суїцидальні думки», – наголосив він.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

У нещодавньому відеозверненні до українців Володимир Зеленський закликав людей «не панікувати» через агресію Росії та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом.

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