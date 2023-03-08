У ООН «припускають», що відео з розстрілом українського військового справжнє – AFP

Офіс ООН із питань справ людини припускає, що відео вбивства українського військового є автентичним – про це повідомляє агентство AFP із посиланням на речницю Офісу 8 березня.

«Нам відомо про це відео, яке з’явилося в соціальних мережах і показує, як виглядає, страту українського солдата, який вже не був комбатантом, російськими військами. На основі попередньої оцінки ми віримо, що це відео може бути справжнім», – сказала вона.

Водночас представниця ООН заявила, що від початку російського повномасштабного вторгнення Офіс із прав людини «документував численні порушення міжнародного гуманітарного права проти військовополонених, в тому числі страт як російських, так і українських полонених».

Вона закликала до «безсторонніх та ефективних розслідувань» і покарання винних.

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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького 7 березня поширила заяву, в якій вказує, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

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Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.