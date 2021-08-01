Боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпіади-2020

Український боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

«Український боксер Олександр Хижняк (до 75 кг) переміг у чвертьфіналі Олімпійських ігор Еурі Седеньйо Мартінеса з Домініканської Республіки – 4:1 і гарантував собі й Україні нагороду, залишається лише дізнатися, якого вона буде гатунку», – йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету у фейсбуці.

«Браво!!! Є перемога у чвертьфіналі Олімпійських ігор! «Полтавський танк» проїхався по своєму супернику з Домініканської Республіки, який продемонстрував дуже «брудний» бокс. Та й рефері приймав неоднозначні рішення… Та все ж – вихід у півфінал здобутий! Це означає як мінімум «бронзу» для українського спортсмена», – додали у Федерації боксу України.

За даними федерації, у півфіналі Олімпійських ігор Хижняк проведе бій з Еуміром Марсьялем із Філіппін.

Поєдинок відбудеться 5 серпня.