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Олімпійські ігри в Токіо – 8-й день у фотографіях

До вашої уваги одні з найцікавіших моментів із Олімпійських ігор у Токіо у восьмий день Олімпіади, 31 липня 2021 року
Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.&nbsp;Світоліна стала першою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося завоювати олімпійську медаль. Токіо, 31 липня 2021 року
1 Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо. Світоліна стала першою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося завоювати олімпійську медаль. Токіо, 31 липня 2021 року
Збірна Польщі святкує після перемоги у фіналі естафети 4 x 400 м.Токіо, 31 липня 2021 року
2 Збірна Польщі святкує після перемоги у фіналі естафети 4 x 400 м.Токіо, 31 липня 2021 року
Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович після програшу &laquo;бронзи&raquo; іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя поразка серба за два дні.&nbsp;Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо без медалі. Він знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах. Токіо, 31 липня 2021 року &nbsp;
3 Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович після програшу «бронзи» іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя поразка серба за два дні. Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо без медалі. Він знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах. Токіо, 31 липня 2021 року
 
Українка Анна Рижикова (праворуч) під час забігу на 400 метрів з бар&#39;єрами серед жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
4 Українка Анна Рижикова (праворуч) під час забігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
Білорусь Іван Литвинович у фіналі чоловічої гімнастики на батуті на літніх Олімпійських іграх Токіо-2020, 31 липня 2021 року &nbsp;
5 Білорусь Іван Литвинович у фіналі чоловічої гімнастики на батуті на літніх Олімпійських іграх Токіо-2020, 31 липня 2021 року
 
Гуусьє Стінхуіс з Нідерландів (у білому) змагається з Фарангіз Ходжієвою з Узбекистану (у синьому) під час жіночого поєдинку в дзюдо у ваговій категорії до 70 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
6 Гуусьє Стінхуіс з Нідерландів (у білому) змагається з Фарангіз Ходжієвою з Узбекистану (у синьому) під час жіночого поєдинку в дзюдо у ваговій категорії до 70 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
Наталія Семенова з України викидує диск. Легка атлетика. Токіо, 31 липня 2021
7 Наталія Семенова з України викидує диск. Легка атлетика. Токіо, 31 липня 2021
Цзян Кім з Південної Кореї (ліворуч) у бою проти угорки Лізи Пуштай (праворуч) під час чвертьфінального матчу жіночої команди з фехтування на Олімпійських іграх Токіо-2020. Тібі, 31 липня 2021 року
8 Цзян Кім з Південної Кореї (ліворуч) у бою проти угорки Лізи Пуштай (праворуч) під час чвертьфінального матчу жіночої команди з фехтування на Олімпійських іграх Токіо-2020. Тібі, 31 липня 2021 року
Угорка Жанетт Брагмаєр (ліворуч) та Юко Такахаші з Японії виходять з води під час змішаної естафети у змаганнях з триатлону. Токіо, 31 липня 2021 року
9 Угорка Жанетт Брагмаєр (ліворуч) та Юко Такахаші з Японії виходять з води під час змішаної естафети у змаганнях з триатлону. Токіо, 31 липня 2021 року
Стрибок у довжину Владислава Мазура з України. Легка атлетика.Токіо, 31 липня 2021 року
10 Стрибок у довжину Владислава Мазура з України. Легка атлетика.Токіо, 31 липня 2021 року
Французи Петр Корнелі (ліворуч), Вінсент Пуаре (праворуч) та іранець Аарон Гераміпур у чоловічому попередньому раунді баскетбольного матчу групи І між Іраном та Францією. Токіо, 31 липня 2021 року
11 Французи Петр Корнелі (ліворуч), Вінсент Пуаре (праворуч) та іранець Аарон Гераміпур у чоловічому попередньому раунді баскетбольного матчу групи І між Іраном та Францією. Токіо, 31 липня 2021 року
Легка атлетика, фінальний забіг жінок на 100 м. Токіо, 31 липня 2021 року
12 Легка атлетика, фінальний забіг жінок на 100 м. Токіо, 31 липня 2021 року
Українка Вікторія Ткачук на дистанції 400 м з бар&rsquo;єрами серед жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
13 Українка Вікторія Ткачук на дистанції 400 м з бар’єрами серед жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
Ніколіна Вукчевич з Чорногорії (ліворуч) кидає виклик правому захиснику Південної Кореї Рю Юн-хі під час матчу групи жіночого попереднього раунду гандболу між Чорногорією та Південною Кореєю. Токіо, 31 липня 2021 року
14 Ніколіна Вукчевич з Чорногорії (ліворуч) кидає виклик правому захиснику Південної Кореї Рю Юн-хі під час матчу групи жіночого попереднього раунду гандболу між Чорногорією та Південною Кореєю. Токіо, 31 липня 2021 року
Шарлотта Уортінгтон з Великої Британії здійснює стрибок вільним стилем.&nbsp;Велоспорт BMX&nbsp;&ndash; жінки. Токіо,&nbsp;31 липня 2021 року&nbsp; &nbsp;
15 Шарлотта Уортінгтон з Великої Британії здійснює стрибок вільним стилем. Велоспорт BMX – жінки. Токіо, 31 липня 2021 року 


 
Бекдоолот Расулбеков з Киргизстану під час фінального змагання з важкої атлетики між чоловіками до 96 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
16 Бекдоолот Расулбеков з Киргизстану під час фінального змагання з важкої атлетики між чоловіками до 96 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
Хейлі Ернандес, США.&nbsp;Півфінал стрибків у воду&nbsp;&ndash; 3-метровий трамплін для жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
17 Хейлі Ернандес, США. Півфінал стрибків у воду – 3-метровий трамплін для жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
Вірменин Ованес Бачков (ліворуч) та азербайджанець Джавід Чалабієв під час поєдинку з боксу у легкій вазі до 63 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
18 Вірменин Ованес Бачков (ліворуч) та азербайджанець Джавід Чалабієв під час поєдинку з боксу у легкій вазі до 63 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
Марі-Жозе Та Лу (друга зліва) з Кот-д&#39;Івуару біжить за перемогою у півфіналі 2 на 100 м серед жінок під час Олімпійських ігор у Токіо, 31 липня 2021 року
19 Марі-Жозе Та Лу (друга зліва) з Кот-д'Івуару біжить за перемогою у півфіналі 2 на 100 м серед жінок під час Олімпійських ігор у Токіо, 31 липня 2021 року
Бразилійка Індіара Асп під час тренування для жінок з паркового скейтбордингу на літніх Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 31 липня 2021 року
20 Бразилійка Індіара Асп під час тренування для жінок з паркового скейтбордингу на літніх Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 31 липня 2021 року
Калеб Дрессел із США під час чоловічого запливу на 100 м батерфляєм.Токіо, 31 липня 2021 року&nbsp;
21 Калеб Дрессел із США під час чоловічого запливу на 100 м батерфляєм.Токіо, 31 липня 2021 року 

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