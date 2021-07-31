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Олімпійські ігри в Токіо – 8-й день у фотографіях
31 липня 2021, 21:50
До вашої уваги одні з найцікавіших моментів із Олімпійських ігор у Токіо у восьмий день Олімпіади, 31 липня 2021 року
1
Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо. Світоліна стала першою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося завоювати олімпійську медаль. Токіо, 31 липня 2021 року
2
Збірна Польщі святкує після перемоги у фіналі естафети 4 x 400 м.Токіо, 31 липня 2021 року
3
Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович після програшу «бронзи» іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя поразка серба за два дні. Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо без медалі. Він знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах. Токіо, 31 липня 2021 року
4
Українка Анна Рижикова (праворуч) під час забігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
5
Білорусь Іван Литвинович у фіналі чоловічої гімнастики на батуті на літніх Олімпійських іграх Токіо-2020, 31 липня 2021 року
6
Гуусьє Стінхуіс з Нідерландів (у білому) змагається з Фарангіз Ходжієвою з Узбекистану (у синьому) під час жіночого поєдинку в дзюдо у ваговій категорії до 70 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
7
Наталія Семенова з України викидує диск. Легка атлетика. Токіо, 31 липня 2021
8
Цзян Кім з Південної Кореї (ліворуч) у бою проти угорки Лізи Пуштай (праворуч) під час чвертьфінального матчу жіночої команди з фехтування на Олімпійських іграх Токіо-2020. Тібі, 31 липня 2021 року
9
Угорка Жанетт Брагмаєр (ліворуч) та Юко Такахаші з Японії виходять з води під час змішаної естафети у змаганнях з триатлону. Токіо, 31 липня 2021 року
10
Стрибок у довжину Владислава Мазура з України. Легка атлетика.Токіо, 31 липня 2021 року
11
Французи Петр Корнелі (ліворуч), Вінсент Пуаре (праворуч) та іранець Аарон Гераміпур у чоловічому попередньому раунді баскетбольного матчу групи І між Іраном та Францією. Токіо, 31 липня 2021 року
12
Легка атлетика, фінальний забіг жінок на 100 м. Токіо, 31 липня 2021 року
13
Українка Вікторія Ткачук на дистанції 400 м з бар’єрами серед жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
14
Ніколіна Вукчевич з Чорногорії (ліворуч) кидає виклик правому захиснику Південної Кореї Рю Юн-хі під час матчу групи жіночого попереднього раунду гандболу між Чорногорією та Південною Кореєю. Токіо, 31 липня 2021 року
15
Шарлотта Уортінгтон з Великої Британії здійснює стрибок вільним стилем. Велоспорт BMX – жінки. Токіо, 31 липня 2021 року
16
Бекдоолот Расулбеков з Киргизстану під час фінального змагання з важкої атлетики між чоловіками до 96 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
17
Хейлі Ернандес, США. Півфінал стрибків у воду – 3-метровий трамплін для жінок. Токіо, 31 липня 2021 року
18
Вірменин Ованес Бачков (ліворуч) та азербайджанець Джавід Чалабієв під час поєдинку з боксу у легкій вазі до 63 кг. Токіо, 31 липня 2021 року
19
Марі-Жозе Та Лу (друга зліва) з Кот-д'Івуару біжить за перемогою у півфіналі 2 на 100 м серед жінок під час Олімпійських ігор у Токіо, 31 липня 2021 року
20
Бразилійка Індіара Асп під час тренування для жінок з паркового скейтбордингу на літніх Олімпійських іграх 2020 року. Токіо, 31 липня 2021 року
21
Калеб Дрессел із США під час чоловічого запливу на 100 м батерфляєм.Токіо, 31 липня 2021 року
Олімпійські ігри в Токіо – 8-й день у фотографіях
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