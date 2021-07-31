Олімпійські ігри в Токіо – 8-й день у фотографіях

3 Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович після програшу «бронзи» іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя поразка серба за два дні. Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо без медалі. Він знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах. Токіо, 31 липня 2021 року

