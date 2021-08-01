Плавець Михайло Романчук здобув перше «срібло» для України на Олімпіаді-2020

Український плавець Михайло Романчук отримав срібну медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

«Михайло Романчук до «бронзи» на дистанції 800 м вільним стилем додає «срібло» на 1500 м. Підопічний Петра Нагорного фінішує з другим часом 14.40,66 і таким чином приносить Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду Токіо-2020», – повідомив Національний олімпійський комітет України.

Ще один українець, який разом із Романчуком кваліфікувався до фіналу, Сергій Фролов – восьмий (15.04,26).

«Є дві медалі – задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник», – сказав рівненський спортсмен.

Він висловив сподівання, що вже на наступних Олімпійських іграх зуміє зібрати повний комплект олімпійських нагород.

Наразі в України на Олімпіаді-2020 – п’ять бронзових і одна срібна медаль.

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть до 8 серпня.