ЄСПЛ вимагає від Росії законодавчо визнати одностатеві союзи

Європейський суд з прав людини вимагає від Росії запровадити юридичну процедуру визнання одностатевих сімейних відносин. У рішенні наголошується, що одностатеві партнери повинні мати ті ж сімейні права, що різностатеві пари, при цьому називати їх союз «шлюбом» не обов’язково.

Рішення суду викладену на сайті ЄСПЛ. Суд об’єднав позови трьох пар з Москви та Липецької області Росії, які з 2009 року намагалися укласти шлюб. РАГСи відмовляли їм, суди в Росії визнавали відмови законними.

Судді встановили, що одностатеві пари не мали законодавчих перешкод для спільного проживання. Але у них не було можливості визнання їхнього союзу державою. Без цього одностатеві пари не могли отримати права на участь в програмах сімейного житла або співфінансування, на відвідування партнерів у лікарні в критичних ситуаціях, не мали гарантії не давати свідчення проти близького родича і спадкових прав.

Сторона відповідача, російського уряду, заявила суду, що більшість росіян не підтримують одностатеві шлюби. ЄСПЛ постановив, що держава не повинна спиратися на громадську мораль, коли мова йде про доступ населення до основоположних прав на захист приватного і сімейного життя. Суд вважає, що країни можуть вибирати ту форму реєстрації одностатевих партнерств, яка максимально підходить їм з урахуванням соціального та культурного контексту.

У 2020 році в текст російської конституції було додану положення, згідно з яким держава та її суб’єкти повинні захищати інститут шлюбу «як союзу чоловіка і жінки». У роз’ясненні Конституційного суду мовилося, що в такому формулюванні стаття не знімає з держави обов’язки «вживати заходів, спрямованих на виключення можливих утисків прав і законних інтересів осіб з мотивів їх сексуальної орієнтації»

Судді ЄСПЛ, відзначаючи це положення в російській конституції, зауважили, що визнання одностатевих союзів ніяк не заважає захисту традиційного шлюбу, оскільки одностатеві союзи нічим не загрожують традиційним.

У 2018 році російський суддя в ЄСПЛ Дмитро Дєдов в окремій думці в рамках розгляду однієї зі справ висловився за легалізацію одностатевих партнерських відносин у Росії. Він зазначив, що юридичне визнання таких партнерств може стати відправною точкою для їхнього захисту.