Росія виводила, але не вивела війська з Криму?‌‌

Понад місяць тому Росія оголосила про виведення додаткових підрозділів із Криму та відведення військ від кордону з Україною. Але що ж відбулося насправді? В інтерв’ю німецьким журналістам Володимир Зеленський говорить, що 90 відсотків техніки росіян залишається в Криму. Про те, що небезпека ще не минула, попереджає й генсек НАТО Єнс Столтенберґ. Під час оголошеного виведення сил, російські військові, навпаки, заходять до Криму. На це звернув увагу ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Йдеться про 56-ту десантно-штурмову бригаду, яка до кінця року, за наказом Шойгу, має стати полком у Криму.