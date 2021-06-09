Прокуратура повідомила про підозру фігурантові справи про незаконний призов кримчан в російську армію

В Прокуратурі АР Крим та міста Севастополя повідомили про підозру «військовому комісару міста Севастополь Республіки Крим» у порушенні законів та звичаїв війни.

«За даними слідства, до окупації півострова підозрюваний обіймав посаду командира батальйону матеріально-технічного забезпечення берегової охорони ВМС ЗСУ. У 2014 році він зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта. З квітня 2019 року перебував на посаді «військового комісара міста Севастополь Республіки Крим», безпосередньо здійснюючи реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних призовних кампаній цивільного населення півострова до лав Збройних Сил РФ. Реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва держави-окупанта, підозрюваний розробляв план та організовував проведення 5 призовних кампаній кримчан у відповідному районі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За даними Офісу генпрокурора, з 2015 року окупаційна влада в Криму провела 12 незаконних призовних кампаній, у ході яких понад 28 тисяч кримчан були незаконно призвані до Збройних сил Росії. Громадяни України, які не бажають проходити службу в ЗС Росії, зазнають кримінальних переслідувань.

У лютому 2021 року Європейський парламент проголосував за резолюцію, якою засудив порушення прав людини в анексованому Росією Криму, в тому числі – «примусовий призов кримчан в російську армію». У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм.