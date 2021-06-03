Суди в Криму винесли 6 нових вироків за ухилення від призову в армію Росії – правозахисники

Підконтрольні Москві суди в окупованому Криму винесли шість нових вироків щодо кримчан за «ухилення від служби» у збройних силах Росії, повідомила Кримська правозахисна група.

«13 нових кримінальних справ і шість нових вироків щодо жителів Криму за ухилення від служби у збройних силах Росії (ст. 328 Кримінального кодексу Росії) зафіксувала в травні Кримська правозахисна група», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники також наголосили, що в травневому моніторингу порушення прав людини в Криму станом на кінець квітня загалом зафіксовано 218 кримінальних справ за ухилення від призову, з яких по 199 справах винесені вироки.

Також у КПГ нагадують, що призов жителів Криму до збройних сил Росії є порушенням статті 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення мобілізованих громадян України на територію Росії порушує статтю 49 цієї ж конвенції.

На даний момент правозахисники збирають докази щодо цих порушень спільно з іншими організаціями та прокуратурою Автономної Республіки Крим для передачі їх у Міжнародний кримінальний суд.

Раніше військовому комісару Красноперекопська і Красноперекопського району Криму прокуратура АРК повідомила про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, зокрема, в примусі цивільного населення півострова до служби в російській армії.

У лютому 2021 року Європейський парламент проголосував за резолюцію, якою засудив порушення прав людини в анексованому Росією Криму, в тому числі – «примусовий призов кримчан в російську армію».

У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм.